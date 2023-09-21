В Волжском в ДТП пострадали ребенок и две пассажирки маршрутки

По предварительной информации, водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Три человека, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в ДТП с маршруткой в Волжском Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

"Предварительно, с места ДТП [в Волжском] госпитализируются три пострадавших: женщины 1983 и 1985 года рождения в больницу №1 имени З.С. Фишера, ребенок 2011 года рождения - в больницу №7 Волгограда. Необходимость в госпитализации будет определена по результатам обследования", - сказали в комитете.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительной информации, в 17:40 водитель автомашины BMW на улице Мира выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Mercedes, перевозившим пассажиров по маршруту 105а.