На Сахалине произошел пожар в котельной

В ликвидации огня участвуют 17 человек и 6 единиц техники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные тушат горящую котельную в городе Углегорске (административный центр Углегорского района на Сахалине), сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия огнеборцев горела крыша котельной на площади 500 кв. м", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, пожар начался в 05:24 (четверг, 21:24 мск). В тушении огня принимают участие 17 человек и 6 единиц техники противопожарной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара будут устанавливаться после ликвидации возгорания.

Как рассказали журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области, угрозы распространения пламени на ближайшие здания нет. По предварительным данным, оборудование котельной не пострадало. Ситуация находится на контроле областных властей. В ближайшее время по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудят оперативное восстановление объекта.