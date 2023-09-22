В Хабаровском крае организатора наркомаркета приговорили к 15 годам колонии

Мужчине также назначили штраф в размере 700 тыс. рублей

ТАСС, 22 сентября. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительный приговор организатору бесконтактного наркомаркета. Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 700 тыс. рублей, сообщается на сайте "МВД медиа".

"Лидер организованной группы приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, а его 32-летний подельник - к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Еще один участник организованной группы уже отбывает наказание, четвертый - ожидает окончания предварительного следствия.

Как следует из материалов дела, 26-летний лидер группы, уже отбывая наказание в исправительной колонии за другое преступление, создал онлайн-площадку по продаже синтетических наркотиков.

Всего полицейскими были задержаны трое участников и руководитель интернет-магазина. При обысках по местам их жительства, а также из гаражей и автомобилей было изъято более 2 кг "синтетики".

По версии следствия, для легализации полученных за наркотики денег организатор бизнеса создал виртуальный кошелек, откуда пришедшие от клиентов деньги конвертировались в криптовалюту, переводились на счета соучастников и обналичивались. В общей сложности группа получила около 10 млн рублей. Для организатора было приобретено дорогостоящее имущество, автомобиль, золотые украшения и недвижимость, которые в рамках уголовного дела были изъяты и обращены в доход государства.