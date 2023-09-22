В Брянске автомобиль сбил троих человек на тротуаре

Среди них есть ребенок

ТАСС, 22 сентября. Автомобиль сбил троих человек на тротуаре на улице Никитина в Брянске, в том числе пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Трое пострадавших, в числе пострадавших ребенок 2019 года рождения. Сейчас они все в лечебном учреждении", - сказали в пресс-службе.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства происшествия.

Как позже пояснили в пресс-службе, ДТП произошло около 08:20 на перекрестке улиц Пушкина и Никитина в Володарском районе города. "Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля Kia, уходя от столкновения с автомобилем Nissan на перекрестке, которым управлял 39-летний водитель, совершил выезд на тротуар", - сообщили в ведомстве.

Четырехлетнего ребенка в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию детской областной больницы. У 19-летней женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой голени, у 57-летней пострадавшей - черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки, костей таза, тупая травма живота. "Обе женщины эвакуированы в первую городскую больницу. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе горадминистрации.