22 сентября, 07:52

На Кубани в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобиля погиб человек

Полиция проводит проверку

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Краснодар - Кропоткин в Краснодарском крае, в результате погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На автодороге Краснодар - Кропоткин около восьми утра водитель Lada Priora выезжал со второстепенной дороги и не уступил автобусу с пассажирами. После удара Lada столкнулась с автомобилем Renault. В результате ДТП водитель отечественного авто погиб", - говорится в сообщении.

В сообщении уточнятся, что дети, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Как сообщают местные СМИ, в салоне автобуса, который, предположительно, принадлежит футбольному клубу "Краснодар", находились 22 ребенка.

По факту аварии полиция проводит проверку. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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