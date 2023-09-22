Самолет авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы ВПП в Перми

Никто не пострадал

ТАСС, 22 сентября. Самолет авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале международного аэропорта "Пермь".

"Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры доставлены в аэровокзал", - отмечается в сообщении.

Самолет не получил видимых повреждений и в ближайшее время будет отбуксирован на стоянку. На данный момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов.