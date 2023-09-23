На юге Москвы один человек получил ножевое ранение в результате конфликта

Пострадавший госпитализирован

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мужчина в ходе конфликта на Ленинском проспекте в Москве ударил своего оппонента ножом и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"58-летний мужчина, находясь на Ленинском проспекте, в ходе возникшего конфликта с потерпевшим, нанес оппоненту один удар ножом в область живота, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в ведомстве. По дороге он избавился от ножа, выбросив его около одной из остановок общественного транспорта.

Пострадавший госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред. Позже напавший мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Он арестован.