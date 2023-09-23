ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов за сутки

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что погибших в результате обстрелов не было

ТАСС, 23 сентября. Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области более 100 снарядов за прошедшие сутки, погибших в результате обстрелов не было. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Балки - девять минометных снарядов, по поселку Ленинский - шесть артиллерийских снарядов, по селам Середа и Терезовка - по семь минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - семь гранатометных выстрелов, по хутору Марьино - три артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

В Белгородском районе в результате обстрелов была повреждена линия электропередачи, сейчас ЛЭП восстановлена. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировано 13 прилетов. Окраину села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе атаковали с помощью трех дронов-камикадзе, был поврежден легковой автомобиль.

На окраине села Дроновка с БПЛА были сброшены два взрывных устройства. В поселке Горьковский сбит дрон-камикадзе.