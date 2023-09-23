В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись три машины

Движение ограничено до одной полосы из трех

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, одна при столкновении перевернулась на крышу, движение ограничено до одной полосы из трех, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Движение свободно по одной полосе из трех", - говорится в публикации.