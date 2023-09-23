23 сентября, 10:17
Военная операция на Украине

Часть от сбитой ракеты нашли в парке Учкуевка Севастополя

Территория парка оцеплена

ТАСС, 23 сентября. Часть от сбитой ракеты обнаружена в парке Учкуевка Севастополя, территория оцеплена.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб", - написал он.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе. Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастопольской бухте. Позже Развожаев дважды объявил об опасности ракетного удара и призвал жителей покинуть транспортные средства и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или подземные переходы, тоннели. Ракетной опасности был дан отбой. Морской пассажирский транспорт уже возобновляет движение. 

Теги:
РоссияРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
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