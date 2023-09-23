В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Причины произошедшего устанавливаются

ТАСС, 23 сентября. Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Уинском районе Пермского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Свободы в селе Чайка Уинского муниципального округа. <...> По прибытии к месту пожара первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение частного жилого дома и веранды. К сожалению, в результате пожара имеются погибшие (четыре человека), травмированных нет", - говорится в сообщении.

Пожар возник ночью, предварительно, его площадь составила 93 кв. м. Устанавливаются причины произошедшего.