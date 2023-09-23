23 сентября, 13:28

Во Всеволожске произошел пожар в конюшне детской конной академии

По данным МЧС, из здания вывели 20 лошадей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в конюшне детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 13:55. Незамедлительно были направлены спасательные пожарные подразделения. По прибытии было установлено, что горит сооружение общей площадью 1 тыс. кв. м. В 15:11 пожар был локализован", - сообщили ТАСС.

По данным МЧС, из здания вывели 20 лошадей. Место происшествия самостоятельно покинули 80 человек. Информация о пострадавших пока не поступала. Причина пожара устанавливается. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация