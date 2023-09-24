В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

Еще один пострадал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии в результате столкновения грузовика и маршрутки на трассе в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 9:40 мск на трассе М-7 около населенного пункта Шелокша Кстовского района, столкнулись грузовик и "Газель". "Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, уточняется состояние других участников ДТП, их более 10", - говорится в сообщении.