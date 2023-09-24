24 сентября, 11:29,
обновлено 24 сентября, 11:49

В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с грузовиком маршруткой в Нижегородской области

По данным ведомства, пострадали 17 человек

ТАСС, 24 сентября. Количество пострадавших в результате столкновения грузовика и маршрутки в Нижегородской области, по уточненным данным, составило 17, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области в своем Telegram-канале.

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Ранее в Минздраве региона сообщали, что в аварии пострадали 16 человек.

"Согласно уточненной информации, в ДТП в Кстовском м. о. пострадали 20 человек, в том числе 1 ребенок, из них 3 человека погибли", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что на данный момент девять человек помещены в областную клиническую больницу, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести. Еще восемь пострадавших, в том числе один ребенок, после оказания необходимой медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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