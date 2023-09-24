24 сентября, 15:36,
обновлено 24 сентября, 15:56

В Свердловской области в ДТП с автобусом и автомобилем пострадали 22 человека

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Среди них есть 15 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на Московском тракте в Свердловской области, пострадали 22 человека, из них 15 детей. Об этом сообщили журналистам в региональном Минздраве.

"О пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкого автомобиля на 291-м км Московского тракта: в ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте, травм не выявлено, от госпитализации отказались. Взрослым оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона добавили, что предварительный диагноз госпитализированной несовершеннолетней - травма носа. К месту ДТП направлен резервный автобус для дальнейшей перевозки детей к месту назначения. Точная причина аварии будет установлена по результатам административного расследования, проводимого органами полиции.

Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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