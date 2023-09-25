25 сентября, 03:46
Военная операция на Украине

ВСУ сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе

Спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк уточнила, что вокзал "фактически уничтожен"

МОСКВА 25 сентября. /ТАСС/. Морской вокзал и зернохранилище в Одессе получили повреждения в результате взрывов в ночь на понедельник. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщила спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

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"Попали в зернохранилище. <...> И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе", - сказала она.

Ранее городское издание "Думская" сообщило, что в многоэтажном здании в Одессе вспыхнул крупный пожар во время того, как над городом и областью прозвучали многочисленные взрывы. Уточнялось, что здание не было жилым. По данным нескольких Telegram-каналов, речь шла о гостинице в районе одесского порта. 

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