25 сентября, 04:48,
обновлено 25 сентября, 04:59
Военная операция на Украине

ПВО уничтожила восемь беспилотников над Крымом, Брянской и Курской областями

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Атаки были совершены БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым.

В МО РФ также добавили, что средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над территорией Курской области, еще два дрона уничтожили над Брянской областью. 

Теги:
РоссияКрымБрянская областьКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация