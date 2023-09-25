ПВО уничтожила восемь беспилотников над Крымом, Брянской и Курской областями

Атаки были совершены БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ночью 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым.

В МО РФ также добавили, что средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над территорией Курской области, еще два дрона уничтожили над Брянской областью.