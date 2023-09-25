25 сентября, 05:25

В Иркутске задержали вылет еще одного чартера в Пхукет

Рейс ожидают 336 пассажиров

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Второй чартерный рейс в Пхукет задержали в аэропорту Иркутска, где с 24 на 27 сентября уже перенесли вылет самолета авиакомпании "Икар" по такому же маршруту. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Иркутска задерживается вылет еще одного чартерного рейса. Сегодня по причине замены экипажа задержан вылет рейса ZF-4075 авиакомпании Azur Air по маршруту Иркутск - Пхукет. Время вылета по расписанию - 10:00 (05:00 мск) 25 сентября. Планируемое время вылета - 16:40 (11:40 мск) 25 сентября", - говорится в сообщении.

На рейс запланировано 336 пассажиров. Транспортная прокуратура организовала выездной прием туристов, контроль соблюдения прав пассажиров.

24 сентября из-за технической неисправности из Иркутска в Пхукет не вылетел чартер авиакомпании "Икар". Рейс перенесли на 27 сентября. Его ожидают 434 пассажира. Людей разместили в гостиницах Иркутска. Тем, кто решит отказаться от тура, выплатят полную стоимость, сообщила в своих соцсетях авиакомпания. Пассажирам, решившим лететь, выплатят компенсацию за сокращенное время пребывания на курорте. 

Теги:
РоссияИркутская область
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