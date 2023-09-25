Омского бизнесмена будут судить за незаконную продажу газа на 1,5 млрд рублей

По версии следствия, в 2019 году фигурант построил газораспределительную станцию для хранения и слива сжиженного газа, не имея лицензии на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Житель Омска незаконно построил газораспределительную станцию и благодаря продаже без лицензии сжиженного газа заработал 1,5 млрд рублей. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Омской области Татьяна Булихова, мужчину обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, дело передали на рассмотрение в суд.

"Органами предварительного расследования он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки", - рассказала Булихова.

По ее словам, в 2019 году 47-летний житель Омска построил в Кировском округе газораспределительную станцию для хранения и слива сжиженного газа, не имея лицензии на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина оформил свой бизнес на подставных лиц, от имени которых заключались договоры купли-продажи и поставки газа. В результате незаконной деятельности он получил доход в размере 1,5 млрд рублей. Свою вину он признал полностью.