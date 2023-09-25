25 сентября, 07:06,
обновлено 25 сентября, 07:34
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА

По данным МО РФ, атака была совершена беспилотником самолетного типа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"25 сентября около 09:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

Как позже уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник самолетного типа сбили в Грайворонском городском округе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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