Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА

По данным МО РФ, атака была совершена беспилотником самолетного типа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 сентября около 09:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

Как позже уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник самолетного типа сбили в Грайворонском городском округе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.