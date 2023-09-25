При обстреле поселка Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, у одной женщины диагностирована легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. При обстреле поселка Уразово Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два человека. Об этом сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - проинформировал глава региона.

По его словам, прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения. "На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - добавил губернатор.