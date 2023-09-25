В Приднестровье обнаружили фрагменты зенитной ракеты

Предположительно, это обломки С-300, рассказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Фрагменты ракеты предположительно зенитной системы С-300 найдены в пригороде Тирасполя. Об этом сообщил журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.

"Обломки ракеты упали на территорию Приднестровья в селе Кицканы", - сказал Беляков.

"По предварительным данным, которые поступили от саперов, на обломках есть элементы сохранившейся маркировки, по которым удалось установить, что эта ракета образца 1968 года", - отметил он. Саперы уже изъяли фрагменты с места падения, уточнил Беляков.

ОКК является коллективным руководящим органом миротворческой операции, в которую входят делегации России, Молдавии и Приднестровья. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии.

Ранее обломки украинских зенитных ракет четырежды падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства.