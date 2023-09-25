25 сентября, 08:16
Военная операция на Украине

Над Брянской и Курской областями перехватили еще два БПЛА

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

По данным МО РФ, атака была совершена беспилотником самолетного типа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны перехватили еще два украинских беспилотника над территориями Брянской и Курской областей.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 сентября около 10:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей", - сказали в ведомстве. 

Теги:
УкраинаБрянская областьКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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