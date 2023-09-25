Над Брянской и Курской областями перехватили еще два БПЛА

По данным МО РФ, атака была совершена беспилотником самолетного типа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны перехватили еще два украинских беспилотника над территориями Брянской и Курской областей.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 сентября около 10:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей", - сказали в ведомстве.