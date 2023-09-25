25 сентября, 09:07
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате обстрела повреждения получили несколько жилых домов

В двух селах региона также оказалось нарушено электроснабжение

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Шесть жилых домов получили повреждения в результате обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в понедельник в своем Telrgram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах. Также нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское", - написал он.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий.

Также в селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет, отметил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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