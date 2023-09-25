25 сентября, 12:07,
обновлено 25 сентября, 12:27
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью перехватили украинский БПЛА

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

По данным МО РФ, это произошло около 14:30 мск

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"25 сентября около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

Как позже уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, БПЛА самолетного типа был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

Всего за понедельник, 25 сентября, ВСУ пять раз атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА. Пострадавших нет. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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