Над Белгородской областью перехватили украинский БПЛА

По данным МО РФ, это произошло около 14:30 мск

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"25 сентября около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.

Как позже уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, БПЛА самолетного типа был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

Всего за понедельник, 25 сентября, ВСУ пять раз атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА. Пострадавших нет.