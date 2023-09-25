ВСУ повторно обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Газопровод и линия электропередачи (ЛЭП) повреждены в результате повторного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Уразово Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под повторный обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении от прилета снаряда разрушена летняя кухня, во втором - снарядом повреждена хозпостройка и выбиты окна в доме. Также повреждены линии электро- и газоснабжения", - написал он.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы работают на месте.

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле поселка Уразово пострадали две женщины: у одной - легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Также прямым попаданием снаряда была разрушена хозпостройка, повреждены окна, кровля и забор частного домовладения.