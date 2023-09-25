В ДТП на 44-м км МКАД пострадали два человека

Движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум левым рядам

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей на 44-м километре МКАД. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В районе 44-го км МКАД на внутренней стороне произошло столкновение трех автомашин", - сообщили в столичном главке.

Там уточнили, что в результате аварии пострадали два человека. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным департамента транспорта Москвы, движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум левым рядам.