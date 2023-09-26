В Курской области из-за атаки БПЛА обесточено семь населенных пунктов

Как уточнил глава региона Роман Старовойт, аварийные бригады намерены приступить к восстановлению электроснабжения как только позволит обстановка

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в Курской области, обесточено семь населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал", - написал он.

По его словам, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения как только позволит обстановка.