Жители поселка Белгородской области частично остались без света из-за обстрела ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Линия электропередачи повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины окраины поселка Задорожный в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света", - написал губернатор.

По его словам, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.