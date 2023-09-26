26 сентября, 06:29
Военная операция на Украине

Жители поселка Белгородской области частично остались без света из-за обстрела ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Линия электропередачи повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины окраины поселка Задорожный в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света", - написал губернатор.

По его словам, аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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