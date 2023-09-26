26 сентября, 06:51
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о новом взрыве в Кривом Роге

В регионе объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Еще один взрыв произошел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

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В регионе объявлена воздушная тревога.

Глава городского совета обороны Александр Вилкул не подтвердил, но и не опроверг эти данные. "Все нормально. Конкретика позже", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью в некоторых областях Украины, в том числе в Днепропетровской, несколько раз объявляли воздушную тревогу. Утром глава военной администрации региона Сергей Лысак сообщил о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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