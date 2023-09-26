В Москве возбудили дело после избиения мужчины, заступившегося за дочь на детской площадке

Один из злоумышленников задержан

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 сентября обвиняемый с другими злоумышленниками избил руками и ногами по голове и туловищу незнакомого мужчину, который находился на детской площадке во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте в Москве. "Один из злоумышленников задержан, с ним проведены следственные действия, предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению", - отметили в ГСУ.

В свою очередь в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что мужчина заступился за свою дочь, к которой на детской площадке подошли неизвестные. Увидев это, отец вступился за ребенка, но был избит.