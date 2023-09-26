СК расследует новые факты обстрелов Белгородской и Запорожской областей

Есть пострадавшие

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи СК России займутся расследованием новых фактов обстрелов Белгородской и Запорожской областей со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что украинские националисты вновь обстреляли населенный пункт Шебекино. "В результате пострадала сотрудница промышленного предприятия, она доставлена в больницу. Есть повреждения на территории нескольких цехов завода", - отметили в СК.

Кроме того, в результате обстрела Токмака в Запорожской области получили ранения три мирных жителя.