26 сентября, 08:01
Военная операция на Украине

СК расследует новые факты обстрелов Белгородской и Запорожской областей

Есть пострадавшие

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи СК России займутся расследованием новых фактов обстрелов Белгородской и Запорожской областей со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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"Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что украинские националисты вновь обстреляли населенный пункт Шебекино. "В результате пострадала сотрудница промышленного предприятия, она доставлена в больницу. Есть повреждения на территории нескольких цехов завода", - отметили в СК.

Кроме того, в результате обстрела Токмака в Запорожской области получили ранения три мирных жителя. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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