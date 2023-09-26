26 сентября, 07:10
Военная операция на Украине

ВСУ сообщили о повреждении международного пункта пропуска в Одесской области

Разрушены зернохранилища, повреждено административное здание, грузовые автомобили частных перевозчиков

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Инфраструктура одного из международных пунктов пропуска, расположенного в Одесской области, получила повреждения из-за взрывов, проезд через него приостановлен. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram-канале.

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"Разрушены зернохранилища, повреждено административное здание, грузовые автомобили частных перевозчиков. В международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован на ближайшие пункты пропуска", - говорится в сообщении.

В то же время Государственная пограничная служба Украины уточнила в своем Telegram-канале, что стабилизационные мероприятия проходят на паромном пункте пропуска "Орловка", работа которого временно приостановлена. Он находится на границе с Румынией.

Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в результате прогремевших ночью взрывов оказалась повреждена припортовая инфраструктура в Измаильском районе. До этого поступила информация о взрывах в Одесской области, в том числе в районе дунайского порта Рени, когда в регионе действовал режим воздушной тревоги. 

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