26 сентября, 07:42,
обновлено 26 сентября, 08:03
Военная операция на Украине

В Севастополе объявляли воздушную тревогу

В городе приостанавливали работу общественного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявлял в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Позже, по данным главы Севастополя, тревогу отменили. 

По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, работа общественного транспорта в городе приостанавливали. "На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", - сообщалось в Telegram-канале ведомства.

В новость внесены изменения (11:03) - уточняется информация об отмене воздушной тревоги.  

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
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