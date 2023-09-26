В Севастополе объявляли воздушную тревогу

В городе приостанавливали работу общественного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявлял в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Позже, по данным главы Севастополя, тревогу отменили.

По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, работа общественного транспорта в городе приостанавливали. "На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", - сообщалось в Telegram-канале ведомства.

В новость внесены изменения (11:03) - уточняется информация об отмене воздушной тревоги.