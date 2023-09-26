В Москве задержали гражданина Турции после восьми лет международного розыска

Янара Рамазана обвиняют в подделке официальных документов, а также неправомерном использовании банковских карт, сообщили в МВД

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали гражданина Турции Янара Рамазана, которого с 2015 года за подделку документов разыскивал Интерпол. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России совместно с оперативниками главного управление уголовного розыска МВД России и ГУ МВД России по Москве на территории столицы задержали гражданина Турецкой Республики Янара Рамазана. Он находился в международном розыске с декабря 2015 года по обвинению в подделке официальных документов, а также неправомерном использовании банковских карт", - сказала она.

Волк отметила, что, по информации турецкой стороны, задержанный запоминал реквизиты кредитных и дебетовых карт посетителей ресторана, в котором работал, а затем использовал их для покупок в интернете. Также Янар подделал удостоверение личности, вклеив свою фотографию в чужой документ

"B настоящее время решается вопрос о выдаче задержанного правоохранительным органам Турецкой Республики", - добавила представитель ведомства.