В Москве пьяный мужчина с вилкой угрожал юным футболистам в хостеле

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали пьяного мужчину, который проник в хостел и угрожал проживающим там подросткам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудниками полиции установлено, что гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в помещение хостела на шоссе Энтузиастов, где проживали несовершеннолетние. Мужчина вел себя неадекватно, угрожал постояльцам и был задержан", - сказал собеседник агентства. В результате инцидента никто не пострадал. Задержанный доставлен в территориальный отдел для установления обстоятельства произошедшего.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что инцидент произошел в хостеле Rooms. Ранее судимый мужчина проник через окно в одну из комнат, где проживали шестеро приехавших на просмотры в футбольные клубы детей. "Пьяный мужчина взял в руки вилку и стал угрожать ею спортсменам. На шум быстро прибыли взрослые, которые вывели буйного мужчину и передали его сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.