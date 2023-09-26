Полиция Армении задержала оппозиционера Андраника Теваняна

Он пытался провести акцию протеста около здания Национального политехнического университета

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция в Ереване у здания Национального политехнического университета задержала лидера движения "Мать Армения" Андраника Теваняна, когда он пытался привести там акцию протеста. О задержании сообщила журналистам его соратник, депутат парламента республики Арегназ Манукян.

"Красные береты прибыли и без предъявления каких-либо требований задержали Теваняна и еще 10 человек. Примечательно, что четверо из задержанных вообще не связаны с протестной акцией", - отметили она.

Массовые митинги в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались на фоне событий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет Пашиняна в "предательстве" и "сдаче" Карабаха Азербайджану.