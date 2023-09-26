26 сентября, 09:32
Военная операция на Украине

В Белгородской области электроснабжение еще одного села нарушено из-за обстрела ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, из-за прилета снаряда также сгорела хозпостройка на территории частного домовладения

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, повреждена линия электроснабжения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под отключение частично попадают абоненты села Новая Таволжанка и села Архангельское", - написал он.

В результате прилета снаряда также сгорела хозяйственная постройка на территории частного домовладения. "Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время они приступят к устранению последствий", - добавил Гладков.

Как позже сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов, в результате повторного обстрела Новой Таволжанки один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения. "Пострадавших нет. Повреждений также не зафиксировано", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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