В Туле возбудили дело о покушении на убийство после взрыва гранаты

По предварительным данным, никто не пострадал

ТАСС, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в Туле на улице Тургеневской, где предположительно взорвалась граната Ф-1. Проведен осмотр места происшествия, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Тульской области.

"По факту происшествия в частном домовладении в Туле следственными органами регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъяты объекты, имеющие значение для следствия. По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 сентября. Как сообщили несколько Telegram-каналов, в Туле на двери частного дома на улице Тургеневской была установлена растяжка с гранатой Ф-1, которая якобы взорвалась, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Тульской области, сотрудники ведомства проводят комплекс мероприятий для выяснения круга причастных к общественно опасному противоправному деянию в частном домовладении на улице Тургеневской Центрального территориального округа города Тулы.