26 сентября, 12:18
Военная операция на Украине

В приграничном районе Курской области приземлили два украинских дрона-камикадзе

Военнослужащие применили противодронные ружья

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие приземлили два украинских дрона-камикадзе в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Еще пара украинских дронов-камикадзе в приграничном районе стали добычей наших пограничников и бойцов Минобороны с противодронными ружьями. Благодарю наших защитников", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, зафиксированы несколько случаев самоликвидации сбитых БПЛА. Старовойт напомнил, что при обнаружении беспилотников нельзя приближаться и прикасаться к ним.

О находке необходимо сообщить по телефону 112 и дождаться специалистов. Опасность могут представлять даже обломки. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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