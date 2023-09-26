В Подмосковье в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и наехал на световую опору

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Водитель маршрутного такси в Подмосковье не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего пострадали девять человек, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, водитель 1985 года рождения, находясь за рулем маршрутного такси, не справился с управлением и наехал на световую опору. В результате аварии пострадали девять человек, среди которых девочка 2014 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на 34-м км трассы М-7 в Богородском городском округе около 13:00.