В Иванове арестовали жителя, отрицавшего блокаду Ленинграда

Ему назначили штраф в размере 2 млн рублей

ТАСС, 26 сентября. Житель города Иваново признан судом виновным в реабилитации нацизма, он заплатит штраф в размере 2 млн рублей. Мужчина отрицал факт блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании вердикта коллегии присяжных заседателей обвинительного приговора в отношении 46-летнего местного жителя. <...> Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2021 года житель города Иваново в одном из мессенджеров разместил запись, в которой отрицался факт блокады Ленинграда. В пресс-службе облпрокуратуры добавили, что в публикации также были искажены исторические факты о снабжении и обороне города в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).