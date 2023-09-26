26 сентября, 14:42
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждения получили четыре дома и две торговые точки

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Четыре дома и две торговые точки получили повреждения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Большетроицкое в Белгородской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли", - написал он.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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