ВСУ обстреляли село Большетроицкое в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждения получили четыре дома и две торговые точки

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Четыре дома и две торговые точки получили повреждения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Большетроицкое в Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли", - написал он.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.