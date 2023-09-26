Женщина получила ранение в результате артобстрела ВСУ села в Белгородской области

ЧП произошло в Валуйском городском округе

ТАСС, 26 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Долгое в Белгородской области, в результате атаки женщина получила осколочное ранение головы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины обстреляли село Долгое Валуйского городского округа. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения - пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, бригада скорой помощи доставит пострадавшую в центральную районную больницу.

В результате атаки в селе поврежден частный жилой дом - пробита кровля. Аварийные и оперативные службы находятся на месте происшествия, проводится подомовой обход территории.