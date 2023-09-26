26 сентября, 17:18

В Самарской области после ДТП загорелся автомобиль

В результате аварии пострадали три человека

САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись, один из них загорелся на автодороге "Урал - Муханово" в Красноярском районе Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД. В результате аварии пострадали три человека.

"По предварительным данным, 26 сентября примерно в 19:30 (18:30 мск - прим. ТАСС) на 8-м км автодороги "Урал -Муханово" водитель автомобиля Lada Granta совершил столкновение с автомобилем Mazda, впоследствии произошло возгорание автомобиля Mazda. За медицинской помощью обратились оба водителя и один пассажир автомашины Lada Granta, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии в Красноярском районе, они устанавливают все обстоятельства ДТП. 

Теги:
РоссияСамарская область
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