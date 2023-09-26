В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок

В момент ДТП он находился на заднем пассажирском сидении в бустере, поэтому серьезных травм получилось избежать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге. В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок, сообщили в Госавтоинспекции города.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка, которое произошло сегодня вблизи дома №33 по ул. Вильгельма де Геннина. По предварительным данным, водитель - 28-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Vectra, двигаясь по ул. Вильгельма де Геннина со стороны ул. Павла Шаманова в сторону ул. Краснолесья, допустил столкновение с впереди стоящей автомашиной Renault SR, которую после удара отбросило на впереди стоящую автомашину Renault Scenic", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадала 8-летняя пассажирка автомашины Renault Scenic, которая в настоящее время с ушибом головы доставлена в лечебное учреждение. На момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сидении слева в бустере, серьезных травм получилось избежать.