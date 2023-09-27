В Воронежской области в ДТП с участием двух автомобилей погибли три человека

Авария произошла на 379-м км автодороги Р-298 "Курск - Саратов"

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Аннинском районе Воронежской области, в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП водитель Chevrolet Niva и двое пассажиров (мужчина и женщина - личности устанавливаются) умерли на месте ДТП до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 10:55 мск на 379-м км автодороги Р-298 "Курск - Саратов". По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva на перекрестке не предоставил преимущество движения автомобилю Volvo FM под управлением 60-летнего жителя Рамонского района, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. "По данному факту полицейскими проводится проверка", - добавили в пресс-службе главка полиции.