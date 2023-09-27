В Воронежской области в ДТП погибли два человека

Пострадали трое

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и трое получили ранения в результате ДТП в Эртильском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В Эртильском районе полицейские устанавливают обстоятельства опрокидывания транспортного средства. По предварительным данным, в салоне автомобиля Lada Granta находились пять человек, в том числе 11-летний ребенок. В результате ДТП три человека ранены и два человека погибли", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, на место ДТП выехали госавтоиснпекторы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.