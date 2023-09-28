Жительницу Алтая осудили за связи с украинской террористической организацией

Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима

ТАСС, 28 сентября. Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к четырем годам колонии общего режима за сотрудничество с украинской террористической организацией. Женщина занималась поиском жителей региона, готовых поджигать здания органов власти, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

"Вынесен приговор жительнице Алтайского края, действовавшей в интересах украинской террористической организации. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Жительницу Барнаула признали виновной по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Установлено, что в конце 2022 года она начала сотрудничать с представителем запрещенной в России террористической организации. Затем, по указанию "куратора", подсудимая начала искать жителей региона, готовых к радикальной деятельности, например, к поджогам зданий органов власти.

Женщину задержали в марте 2023 года сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Свою вину в совершенном преступлении она не признала.