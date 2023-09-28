ВСУ обстреляли поселок на Херсонщине

Как сообщила администрация Новокаховского городского округа, есть повреждения на кладбище и в школе

ГЕНИЧЕСК, 28 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию кладбища в поселке Днепряны под Новой Каховкой, повреждены памятники, в школе поблизости выбито окно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация Новокаховского городского округа.

"Украинские боевики в очередной раз обстреляли Днепряны Новокаховского городского округа. Под укрофашистский обстрел попала территория днепрянского кладбища. В результате прилетов повреждены памятники, снесены скамейки и ограды, между могилами видны разрывы от боезарядов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от взрывной волны в днепрянской школе, расположенной рядом с местом обстрела, на втором этаже разбито окно. Около здания "насыпало битого стекла", уточняется в сообщении.